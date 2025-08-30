У суботу, 30 серпня, відзначається День авіації України. Також на цю дату припадають Міжнародний день жертв насильницьких зникнень, День далекобійника, Міжнародний день китової акули, Міжнародна ніч кажанів.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святителів Олександра, Івана і Павла, патріархів Константинопольських. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 30 серпня 2025 року

30 серпня православні християни згадують святителів Олександра, Івана та Павла, патріархів Константинопольських. Вони жили в різний час, але всім їм довелося зіткнутися з діями єретиків, які спотворювали вчення церкви.

Святий Олександр (325-340) був хорепископом (вікарієм) за першого патріарха Константинопольського, святителя Митрофана. Брав участь у Першому Вселенському Соборі в Нікеї проти аріан.

Святий Іван Посник (582-595) відомий своєю строгістю, аскетизмом і щедрістю до бідних. Святий Павло Новий (780-784) був патріархом під час правління імператора Лева IV.

Який сьогодні, 30 серпня 2025 року, день в Україні

Щорічно в останню суботу серпня відзначається День авіації України. Це професійне свято військових і цивільних авіаторів та працівників авіаційної промисловості і транспорту. Офіційно подію започаткували у 1993 році.

Хто святкує день ангела 30 серпня 2025 року

Іменини цього дня відзначають власники імен Арсеній, Опанас, Гаврило, Григорій, Данило, Іван, Ігнатій, Леонід, Макар, Олександр, Павло, Петро, Федір, Яків, Єлизавета.

Що не можна робити 30 серпня 2025 року

Цього дня церква не схвалює сварок, лихослів’я, пліток, наклепів, заздрості, жадібності, байдужості. Народні прикмети не радять купувати нові речі – покупки будуть невдалими.

Також не можна рахувати дріб’язок до полудня – це до бідності. У народі вірили, що будь-який поганий вчинок 30 серпня обов’язково повернеться.

Що можна робити сьогодні

30 серпня можна працювати на городі та в полі. Дозволено займатися рукоділлям, творчістю, спортом та іншими справами. Ввечері можна влаштовувати застілля, запрошувати гостей, частувати їх стравами з м’яса.

Народні прикмети на 30 серпня 2025 року

На небі багато зірок – наступний рік буде врожайним.

На горобині багато ягід – до зливи.

Птахи літають високо в небі – осінь буде теплою і сухою.

Павутина на рослинах – до погожої осені.

