Різдво Пресвятої Богородиці у 2025 році: дата, традиції та заборони
У вересні українці відзначатимуть Різдво Пресвятої Богородиці – одне з головних християнських свят, яке вшановує народження Діви Марії.
Воно належить до дванадесятих свят і відкриває низку осінніх церковних дат.
Коли Різдво Пресвятої Богородиці у 2025 році
Свято припадає на 8 вересня за новоюліанським календарем, на який мали перейти усі православні громади в Україні, а також УГКЦ.
Раніше Різдво Богородиці припадало на 21 вересня. Проте, з моменту календарної реформи, що відбулася на початку осені 2023-го, парафіям давалося два роки, щоби перейти на нові дати та призвичаїтися до них.
Що не можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці
У церковній традиції день має особливий статус, тому вірян закликають відкласти звичні справи та присвятити його молитві.
Цього належить обовʼязково відвідати храм – не можна пропускати богослужіння. Також слід уникати важкої фізичної праці.
У багатьох єпархіях цього дня не вінчають – для проведення таїнства обирають інші дати.
У народних звичаях сформувались і додаткові заборони:
- Не братися за важкі хатні справи.
- Не шити, не прясти та не прати.
- Не сваритися й не відмовляти в допомозі іншим.
Люди вірили, що Різдво Пресвятої Богородиці слід провести у злагоді, зосередившись на родині та молитві.
