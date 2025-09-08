У вересні українці відзначатимуть Різдво Пресвятої Богородиці – одне з головних християнських свят, яке вшановує народження Діви Марії.

Воно належить до дванадесятих свят і відкриває низку осінніх церковних дат.

Коли Різдво Пресвятої Богородиці у 2025 році

Свято припадає на 8 вересня за новоюліанським календарем, на який мали перейти усі православні громади в Україні, а також УГКЦ.

Раніше Різдво Богородиці припадало на 21 вересня. Проте, з моменту календарної реформи, що відбулася на початку осені 2023-го, парафіям давалося два роки, щоби перейти на нові дати та призвичаїтися до них.

Що не можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці

У церковній традиції день має особливий статус, тому вірян закликають відкласти звичні справи та присвятити його молитві.

Цього належить обовʼязково відвідати храм – не можна пропускати богослужіння. Також слід уникати важкої фізичної праці.

У багатьох єпархіях цього дня не вінчають – для проведення таїнства обирають інші дати.

У народних звичаях сформувались і додаткові заборони:

Не братися за важкі хатні справи.

Не шити, не прясти та не прати.

Не сваритися й не відмовляти в допомозі іншим.

Люди вірили, що Різдво Пресвятої Богородиці слід провести у злагоді, зосередившись на родині та молитві.

Повний список православних свят ви знайдете у нашому церковному календарі на вересень 2025 року.

