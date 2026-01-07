Сьогодні, 7 січня, в Україні відзначають День програміста – нове офіційне професійне свято.

У світі також вітають фахівців, чия робота стала основою розвитку цифрових технологій та сучасного суспільства. Адже на цю дату припадає Міжнародний день програмістів.

Для християн 7 січня має особливе духовне значення. Православна церква відзначає собор Предтечі і Хрестителя Господнього Івана – одне з шести свят, присвячених найбільш шанованим святим, яке припадає на період після різдвяно-новорічних свят.

Зараз дивляться

Факти ICTV зібрали все про головні події цього дня – дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 7 січня 2026 року

Після завершення різдвяно-новорічних свят 7 січня віряни вшановують собор Предтечі і Хрестителя Господнього Івана.

Згідно з Євангелієм, Іван народився в родині священнослужителя Захарії та праведниці Єлизавети, яка була родичкою Богородиці. Своє життя він провів у пустелі, готуючись до служіння Господу. У віці 30 років Іван був покликаний проповідувати народові Ізраїля та готувати людей до приходу Христа.

Саме він хрестив Ісуса Христа в річці Йордан, за що отримав ім’я Хрестителя. За викриття гріховних вчинків безбожного царя Ірода Предтечу стратили, відтявши йому голову.

Який сьогодні, 7 січня 2026 року, день в Україні

Сьогодні, 7 січня, відзначають День програміста. Ця нова дата закріплена в Україні віддаляє наших фахівців від російської традиції святкування. Наприкінці 2025 року уряд підтримав відповідний проєкт указу президента.

Вибір дати став результатом тривалих дискусій між Кабміном і професійною спільнотою та в результаті припав на той самий день, коли програмістів вшановують в усьому цивілізованому світі.

Сьогодні наша країна є одним із технологічних центрів Європи: тут створюють цифрові державні сервіси, розвивають оборонні технології та забезпечують стабільність економіки навіть в умовах війни.

Хто святкує день ангела 7 січня 2026 року

Іменини цього дня відзначають Афанасій, Василь та Іван. Власникам цих імен бажають здоров’я, духовної сили та Божого благословення.

Що не можна робити 7 січня 2026 року

Піддаватися злості, заздрості, гордині, бажанню помсти.

Сваритися, лихословити та провокувати конфлікти, особливо через дрібниці.

Контактувати з незнайомими людьми або надмірно розширювати коло спілкування.

Переїдати та вживати алкоголь.

Перевантажувати себе фізично.

Ухвалювати ризиковані рішення або братися за масштабні проєкти.

Секс у цей місячний день астрологи рекомендують відкласти.

Що можна робити сьогодні

7 січня варто провести спокійно та зосереджено. Астрологічно день сприятливий для внутрішнього очищення – як фізичного, так і ментального.

Корисно навести лад у домі, впорядкувати думки, переглянути власне минуле та покаятися у вчинках, які викликають внутрішній дискомфорт.

Місяць перебуває у знаку Діви, що посилює дисциплінованість, уважність до деталей і відповідальність. Це вдалий час для акуратної, монотонної роботи, справ, які потребують точності та зосередженості.

Народні прикмети на 7 січня 2026 року

Ясна й морозна погода – до тривалих холодів.

Сніг цього дня – весна буде пізньою.

Рясний іній на деревах – до сильних морозів.

Туман або мряка – до потепління.

Вітер – до нестійкої погоди найближчим часом.