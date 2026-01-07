Яке свято 7 січня 2026 та з ким не слід контактувати цього дня
Сьогодні, 7 січня, в Україні відзначають День програміста – нове офіційне професійне свято.
У світі також вітають фахівців, чия робота стала основою розвитку цифрових технологій та сучасного суспільства. Адже на цю дату припадає Міжнародний день програмістів.
Для християн 7 січня має особливе духовне значення. Православна церква відзначає собор Предтечі і Хрестителя Господнього Івана – одне з шести свят, присвячених найбільш шанованим святим, яке припадає на період після різдвяно-новорічних свят.
Факти ICTV зібрали все про головні події цього дня – дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.
- Яке сьогодні церковне свято – 7 січня 2026 року
- Який сьогодні, 7 січня 2026 року, день в Україні
- Хто святкує день ангела 7 січня 2026 року
- Що не можна робити 7 січня 2026 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 7 січня 2026 року
Яке сьогодні церковне свято – 7 січня 2026 року
Після завершення різдвяно-новорічних свят 7 січня віряни вшановують собор Предтечі і Хрестителя Господнього Івана.
Згідно з Євангелієм, Іван народився в родині священнослужителя Захарії та праведниці Єлизавети, яка була родичкою Богородиці. Своє життя він провів у пустелі, готуючись до служіння Господу. У віці 30 років Іван був покликаний проповідувати народові Ізраїля та готувати людей до приходу Христа.
Саме він хрестив Ісуса Христа в річці Йордан, за що отримав ім’я Хрестителя. За викриття гріховних вчинків безбожного царя Ірода Предтечу стратили, відтявши йому голову.
Який сьогодні, 7 січня 2026 року, день в Україні
Сьогодні, 7 січня, відзначають День програміста. Ця нова дата закріплена в Україні віддаляє наших фахівців від російської традиції святкування. Наприкінці 2025 року уряд підтримав відповідний проєкт указу президента.
Вибір дати став результатом тривалих дискусій між Кабміном і професійною спільнотою та в результаті припав на той самий день, коли програмістів вшановують в усьому цивілізованому світі.
Сьогодні наша країна є одним із технологічних центрів Європи: тут створюють цифрові державні сервіси, розвивають оборонні технології та забезпечують стабільність економіки навіть в умовах війни.
Хто святкує день ангела 7 січня 2026 року
Іменини цього дня відзначають Афанасій, Василь та Іван. Власникам цих імен бажають здоров’я, духовної сили та Божого благословення.
Що не можна робити 7 січня 2026 року
- Піддаватися злості, заздрості, гордині, бажанню помсти.
- Сваритися, лихословити та провокувати конфлікти, особливо через дрібниці.
- Контактувати з незнайомими людьми або надмірно розширювати коло спілкування.
- Переїдати та вживати алкоголь.
- Перевантажувати себе фізично.
- Ухвалювати ризиковані рішення або братися за масштабні проєкти.
- Секс у цей місячний день астрологи рекомендують відкласти.
Що можна робити сьогодні
7 січня варто провести спокійно та зосереджено. Астрологічно день сприятливий для внутрішнього очищення – як фізичного, так і ментального.
Корисно навести лад у домі, впорядкувати думки, переглянути власне минуле та покаятися у вчинках, які викликають внутрішній дискомфорт.
Місяць перебуває у знаку Діви, що посилює дисциплінованість, уважність до деталей і відповідальність. Це вдалий час для акуратної, монотонної роботи, справ, які потребують точності та зосередженості.
Народні прикмети на 7 січня 2026 року
- Ясна й морозна погода – до тривалих холодів.
- Сніг цього дня – весна буде пізньою.
- Рясний іній на деревах – до сильних морозів.
- Туман або мряка – до потепління.
- Вітер – до нестійкої погоди найближчим часом.