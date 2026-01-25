Сьогодні, 25 січня, у світі відзначають Міжнародний день без інтернету, Всесвітній день боротьби з проказою, День спостереження за погодою, а також День навпаки (День протилежностей) – неформальне та ігрове свято, яке особливо подобається дітям і пропонує подивитися на звичні речі з протилежного боку.

Віряни цього дня вшановують пам’ять святителя Григорія Богослова. У народі свято має назву Григоріїв день.

Факти ICTV зібрали все про головні події цього дня — дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято — 25 січня 2026 року

Православна церква вшановує пам’ять святителя Григорія Богослова. У народі ця дата відома як Григоріїв день або Григорія-зимоуказника, адже за прикметами саме цього дня судили про характер і тривалість зими.

Святий Григорій був візантійським богословом, архієпископом Константинопольським, отцем церкви та патріархом.

Святитель вів украй аскетичний спосіб життя: харчувався лише овочами, хлібом і водою, спав на землі, майже не мав одягу та не носив взуття.

У спадок він залишив численні проповіді, послання і духовні вірші, що стали важливою частиною християнської богословської традиції.

Хто святкує день ангела 25 січня 2026 року

Іменини цього дня відзначають усі, кого звати Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Олександр та Петро.

Вважається, що молитва до небесного покровителя 25 січня надає сил, захисту та душевної рівноваги, а теплі слова й щирі побажання, сказані іменинникам цього дня, мають особливу силу.

Що не можна робити 25 січня 2026 року

Сваритися, лихословити, підвищувати голос або казати образливі слова.

Пліткувати, обговорювати інших за спиною, давати різкі оцінки.

Поспішати з рішеннями, діяти імпульсивно.

Йти на компроміси, які суперечать внутрішнім переконанням – вони будуть малоефективними.

Перевантажувати себе складними справами та надмірною відповідальністю.

Провокувати конфлікти, особливо в особистих і робочих стосунках.

Що можна робити сьогодні

25 січня — день уважного ставлення до слів, думок і намірів. Сьогодні варто більше слухати, ніж говорити, зосередитися на спокійному спілкуванні та внутрішньому балансі.

День сприятливий для планування, навчання, творчої роботи та рутинних домашніх справ. Добре займатися справами, які потребують помірної фізичної активності, а також приділити час відпочинку й відновленню.

Корисними будуть щирі розмови, теплі слова підтримки та компліменти — особливо в особистих стосунках. Також день вважається сприятливим для турботи про здоров’я й медичних процедур.

Народні прикмети на 25 січня 2026 року

Ясна й тиха погода — до швидкого потепління та ранньої весни.

Сильний мороз — весна буде пізньою й холодною.

Сніг або заметіль — зима ще затримається надовго.

Вітер посилюється — до мінливої погоди найближчими днями.

Похмуре небо без опадів — до сухого та прохолодного кінця зими.

