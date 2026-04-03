Великдень – це серцевина християнської віри, урочисте святкування Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, перемоги життя над смертю.

Факти ICTV дізнавалися, коли святить паску Греко-католицька церква.

Як визначається дата греко-католицької Пасхи у 2026 році

В УГКЦ зазначають, що у християн західного обряду дата Великодня визначається так: день весняного рівнодення → перший повний Місяць після нього → наступна неділя.

У християн східного обряду схема трохи інша: весняне рівнодення → перша повня → додається орієнтовно три дні похибки у визначенні повні → потім обирається найближча неділя для святкування Пасхи.

У 2026 році Великдень знову припадає на різні дати для християн різних обрядів.

Для вірян західного обряду, зокрема римо-католиків і частини протестантів, перша повня після 21 березня випадає на 2 квітня (четвер), тому свято вони відзначатимуть 5 квітня.

Натомість Православна церква України, Українська греко-католицька церква та деякі протестантські громади, які дотримуються юліанського календаря, враховують уточнені розрахунки повні — у 2026 році це 5 квітня. Відповідно, Великдень святкуватимуть у першу неділю після цього, тобто 12 квітня.

Такі обчислення є досить складними та потребують точності, тому церковні календарі формуються й затверджуються заздалегідь на багато років уперед.

Коли Пасха 2026 греко-католицька

У 2026 році дата святкування Великодня відрізнятиметься залежно від християнської конфесії.

Для православних і греко-католиків в Україні Великдень припадає на 12 квітня 2026 року.

Натомість римо-католики святкуватимуть Пасху раніше — 5 квітня 2026 року.

Отже, у 2026 році християни східного та західного обрядів відзначатимуть Великдень із різницею в один тиждень.

Для більшості українців, які дотримуються православної або греко-католицької традиції, основною датою святкування залишається 12 квітня 2026 року.

Отже, у 2026 році греко-католицька Пасха, як і в православному календарі, припадає на 12 квітня (неділя).

Як святкують Пасху греко-католики

Греко-католицька церква має свої особливості, але багато її традицій подібні до православних.

Серед спільних елементів святкування Великодня можна виокремити кілька основних рис:

Для греко-католиків і православних Великдень — це насамперед велике родинне свято.

До головних великодніх страв належать паска та розписані яйця — крашанки й писанки.

У храмах обох конфесій звершується святкова Літургія на честь Воскресіння Христового, і ці богослужіння мають багато спільного.

Зберігається традиційне вітання: “Христос Воскрес!” — “Воістину Воскрес!”.

Віряни приносять до церкви кошики з паскою, яйцями, сиром і м’ясом для освячення, дотримуючись давніх українських звичаїв.

У греко-католиків також поширений звичай дарувати подарунки на Великдень. Обидві конфесії однаково розуміють глибокий зміст свята: перемогу добра над злом, світла над темрявою, а також час для духовних роздумів. Великдень єднає українських християн спільними символами та традиціями.

Джерело: УГКЦ

