Греко-католицька Пасха 2026: дата та особливості святкування
Великдень – це серцевина християнської віри, урочисте святкування Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, перемоги життя над смертю.
Як визначається дата греко-католицької Пасхи у 2026 році
В УГКЦ зазначають, що у християн західного обряду дата Великодня визначається так: день весняного рівнодення → перший повний Місяць після нього → наступна неділя.
У християн східного обряду схема трохи інша: весняне рівнодення → перша повня → додається орієнтовно три дні похибки у визначенні повні → потім обирається найближча неділя для святкування Пасхи.
У 2026 році Великдень знову припадає на різні дати для християн різних обрядів.
Для вірян західного обряду, зокрема римо-католиків і частини протестантів, перша повня після 21 березня випадає на 2 квітня (четвер), тому свято вони відзначатимуть 5 квітня.
Натомість Православна церква України, Українська греко-католицька церква та деякі протестантські громади, які дотримуються юліанського календаря, враховують уточнені розрахунки повні — у 2026 році це 5 квітня. Відповідно, Великдень святкуватимуть у першу неділю після цього, тобто 12 квітня.
Такі обчислення є досить складними та потребують точності, тому церковні календарі формуються й затверджуються заздалегідь на багато років уперед.
Коли Пасха 2026 греко-католицька
У 2026 році дата святкування Великодня відрізнятиметься залежно від християнської конфесії.
Для православних і греко-католиків в Україні Великдень припадає на 12 квітня 2026 року.
Натомість римо-католики святкуватимуть Пасху раніше — 5 квітня 2026 року.
Отже, у 2026 році християни східного та західного обрядів відзначатимуть Великдень із різницею в один тиждень.
Для більшості українців, які дотримуються православної або греко-католицької традиції, основною датою святкування залишається 12 квітня 2026 року.
Як святкують Пасху греко-католики
Греко-католицька церква має свої особливості, але багато її традицій подібні до православних.
Серед спільних елементів святкування Великодня можна виокремити кілька основних рис:
- Для греко-католиків і православних Великдень — це насамперед велике родинне свято.
- До головних великодніх страв належать паска та розписані яйця — крашанки й писанки.
- У храмах обох конфесій звершується святкова Літургія на честь Воскресіння Христового, і ці богослужіння мають багато спільного.
- Зберігається традиційне вітання: “Христос Воскрес!” — “Воістину Воскрес!”.
- Віряни приносять до церкви кошики з паскою, яйцями, сиром і м’ясом для освячення, дотримуючись давніх українських звичаїв.
У греко-католиків також поширений звичай дарувати подарунки на Великдень. Обидві конфесії однаково розуміють глибокий зміст свята: перемогу добра над злом, світла над темрявою, а також час для духовних роздумів. Великдень єднає українських християн спільними символами та традиціями.