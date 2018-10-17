Подружжя з Канади купили іграшку інопланетного монстра і знялися у “кривавій” фотосесії народження Чужого.
Канадська пара Тодд і Ніколь Кемерон знялися в незвичайній кривавій інопланетній фотосесії.
Задумка зйомки була в тому, що Ніколь нібито народить Чужого (з однойменного фільму). Знімки з’явилися на сторінці майбутнього батька в Instagram.
Відзначається, що на даний момент Ніколь на 9-му місяці вагітності.
Подружжя познайомилося на вечірці на честь Хеллоуїна, прийшовши в “кривавих” костюмах. Коли малюк в животі Ніколь почав битися, вони пожартували, що звідти вилізе Чужий.
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Ідея обом сподобалася, вони купили іграшку інопланетного монстра, бутафорську кров і влаштували зйомку на гарбузовому полі.
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