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Гумор вагітних: у Канаді жінка “народила” Чужого

Подружжя з Канади купили іграшку інопланетного монстра і знялися у “кривавій” фотосесії народження Чужого.

Канадська пара Тодд і Ніколь Кемерон знялися в незвичайній кривавій інопланетній фотосесії.

Задумка зйомки була в тому, що Ніколь нібито народить Чужого (з однойменного фільму). Знімки з’явилися на сторінці майбутнього батька в Instagram.

Відзначається, що на даний момент Ніколь на 9-му місяці вагітності.

Подружжя познайомилося на вечірці на честь Хеллоуїна, прийшовши в “кривавих” костюмах. Коли малюк в животі Ніколь почав битися, вони пожартували, що звідти вилізе Чужий.

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Ідея обом сподобалася, вони купили іграшку інопланетного монстра, бутафорську кров і влаштували зйомку на гарбузовому полі.

 

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Публикация от Todd Cameron (@burstonoutcameron)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Todd Cameron (@burstonoutcameron)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Todd Cameron (@burstonoutcameron)

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