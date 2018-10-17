Подружжя з Канади купили іграшку інопланетного монстра і знялися у “кривавій” фотосесії народження Чужого.

Канадська пара Тодд і Ніколь Кемерон знялися в незвичайній кривавій інопланетній фотосесії.

Задумка зйомки була в тому, що Ніколь нібито народить Чужого (з однойменного фільму). Знімки з’явилися на сторінці майбутнього батька в Instagram.

Відзначається, що на даний момент Ніколь на 9-му місяці вагітності.

Подружжя познайомилося на вечірці на честь Хеллоуїна, прийшовши в “кривавих” костюмах. Коли малюк в животі Ніколь почав битися, вони пожартували, що звідти вилізе Чужий.

Читайте: Посольство США розіслало запрошення на вечірку з котом у піжамі

Ідея обом сподобалася, вони купили іграшку інопланетного монстра, бутафорську кров і влаштували зйомку на гарбузовому полі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Todd Cameron (@burstonoutcameron) 11 Окт 2018 в 5:31 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Todd Cameron (@burstonoutcameron) 11 Окт 2018 в 5:58 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Todd Cameron (@burstonoutcameron) 11 Окт 2018 в 6:29 PDT

Нагадаємо, на весіллі внучки Єлизавети II стався курйоз з сукнею її няні.