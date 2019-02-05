На Гаваях щорічно підвищуватимуть вік для покупки сигарет на 10 років. У 2024 році нікотиновий продукт не можна буде купити особам молодше 100 років.

На Гаваях розглядають законопроект про введення заборони на продаж сигарет особам молодше ста років, повідомляє CNN.

– Сигарета вважається найбільш смертоносним артефактом в історії людства, – йдеться в законопроекті.

Так, до 2024 року у кілька етапів, поступово збільшуючи мінімальний вік. До 30 до наступного року, і до 40, 50 і 60 кожного наступного року, відповідно, до 100 до 2024 року.

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Під заборону потрапляють електронні сигарети, сигари і жувальний тютюн.

На Гаваях відзначають, що страждають від власної залежності від сигарет, адже держава отримує величезні гроші завдяки податкам на продаж тютюнових виробів.

Нагадаємо, які ціни на сигарети в Україні і світі.

Фото: Paweł Czerwiński / Unsplash