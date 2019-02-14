Батискаф на глибині 50 м знаходить субмарину U-23 з так званого Втраченого флоту Гітлера.

Так прозвали тридцяту флотилію з трьох підводних човнів, які зникли 1944 року. Їх знайшов морський інженер та дайвер Сельчук Колай у берегів Туреччини.

Субмарини затопили під кінець війни. За офіційною версією, через наближення радянських військ до румунського порту Констанца, де вони на той час базувалися.

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Таємно вивозили не лише нацистських бонз, а й награблене ними майно. Аби безбідно жити в нових краях. А вивозити було що.

Узбережжя Данії, пролив Скагеррак. Співробітники військово-морського музею Ютландія на глибині 123 м знаходять німецький підводний човен.

Втеча самого Фюрера на такому човні маловірогідна. А от менш високе керівництво – цілком могло. І ми знайшли кандидата на втечу цим човном. Ним був Еріх Кох, рейхкомісар України і гауляйтер Східної Пруссії.

Та чи насправді у затонулій субмарині є цінності ми, схоже, так і не дізнаємось. Піднімати його не збираються. Посилаючись на солідну глибину. Таємницею залишається і доля трьох вагонів золота, вивезеного з України.

Раніше Факти ICTV писали, що фюрер Німеччини Адольф Гітлер і його дружина Єва Браун не займалися сексом.