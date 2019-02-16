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Введення надзвичайного стану в США: Конгрес перевірить законність рішення

У Конгресі США заявили про намір провести розслідування щодо введення надзвичайного стану в країні.

Конгрес США

Юридичний комітет Палати представників Конгресу США збирається провести розслідування, за допомогою якого визначить, чи законне рішення американського президента Дональда Трампа щодо введення надзвичайного стану, повідомляється у відкритому листі конгресменів.

За допомогою надзвичайного стану Трамп планує зібрати близько $8 млрд для будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Конгресмени вважають, що президент США порушує основний принцип поділу влади своїми спробами знайти гроші на стіну в бюджеті.

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Вони також заявили, що насправді в країні не існує жодної надзвичайної ситуації на південному кордоні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що для фінансування стіни на кордоні з Мексикою буде введено надзвичайний стан.

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