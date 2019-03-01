ЄС вводить нові закони у боротьбі з крадіями інтелектуальної власності, а США готують новий Список 301, Україна – серед пріоритетних країн спостереження.

Минулого тижня Комітет постійних представників держав-членів Європейського Союзу проголосував за Директиву про авторське право (EU Copyright Directive), включаючи спірну статтю 13. Вона і весь законопроект є частиною більш широких планів реформи авторського права в ЄС.

При цьому п’ять держав-членів ЄС – Нідерланди, Люксембург, Польща, Італія та Фінляндія – проголосували проти запропонованого варіанту закону. Вони випустили спільну заяву, зазначивши, що:

– … Директива (про авторське право. – Ред.) не забезпечує балансу між захистом правовласників та інтересами громадян і компаній ЄС.

А дві країни утрималися від голосування.

Креативна економіка теж не в захваті від ухваленої редакції закону. Вона називає її компромісною і ослаблює вимоги до онлайн-сервісів у плані боротьби з незаконним контентом.

Коаліція креативних індустрій, частиною якої є IFTA, закликала інститути ЄС переглянути нинішню редакцію, підкресливши, що вона “шкідлива для економічних і культурних інтересів Європи”, “знижує захист і можливості європейських правовласників для створення, виробництва і поширення креативного контенту”.

Можливість вплинути на пропонований текст ще буде, і в разі прийняття поправок, запропонована Директива з авторського права відправиться у другоге читання (вже після виборів до Європейського парламенту) цього літа.

А в цей час Міжнародний альянс інтелектуальної власності (IIPA) подав 19 країн до списків спостереження USTR: знаменитий Список 301.

За “відсутність надійних законодавчих/правозастосовних і/або ринкових бар’єрів у сфері авторського права” 10 країн, включно з Україною, включені в список пріоритетного спостереження USTR: Аргентина, Чилі, Китай, Індія, Мексика, Росія, ПАР, Тайвань, Україна, В’єтнам.

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Крім того, дев’ять країн рекомендуються для просто спостереження: Бразилія, Канада, Колумбія, Еквадор, Індонезія, Перу, Швейцарія, Таїланд і Об’єднані Арабські Емірати.

Список 301 – це один з ключових інструментів американської політики, який використовується урядом США в торгових переговорах з цими країнами.

Нагадаємо, ЄС впроваджує електронну попередню онлайн реєстрацію для громадян країн, які мандрують за умовами безвізового режиму.