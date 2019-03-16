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Boeing не припинить виробництво 737 MAX після катастрофи в Ефіопії

Компанія Boeing не збирається зупиняти виробництво літаків серії 737 MAX.

Літак Boeing 737

Попри те, що компанія Boeing призупинила поставки літаків 737 MAX, вона не збирається повністю припиняти їхнє серійне виробництво.

Поставки припинять до того моменту, доки компанія не зрозуміє, що призвело до катастрофи літака в Ефіопії.

Boeing 737 MAX є найпопулярнішим літаком компанії, який користується величезним попитом навіть незважаючи на нещодавні катастрофи.

За один місяць Boeing виробляє приблизно 52 моделі літака 737 MAX.

Читайте: Змінював висоту і сильно прискорився: деталі авіакатастрофи Boeing в Ефіопії

До слова, президент США Дональд Трамп заборонив використовувати літаки Boeing 737 MAX 8 і MAX 9 для польотів в Америці.

Джерело: CNN

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