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Факти / Світ

За одностатевий секс і зраду у Брунеї вводять смертну кару

У Брунеї за одностатевий секс замість 10 років в’язниці введуть смертну кару.

За одностатевий секс і зраду у Брунеї вводять смертну кару

За одностатевий секс у Брунеї будуть страчувати. Смертна кара здійснюватиметься через побиття камінням.

Поправки у КК Брунею вступлять у силу 3 квітня.

Смертна кара стосується також подружньої зради і згвалтування. За крадіжку у країні карають ампутацією кінцівок.

Довідка. Бруней – крихітна держава на острові Калімантан (Борнео), яка складається з двох окремих областей, що межують з Малайзією і омиваються Південно-Китайським морем.

Світова громадськість засуджує такий підхід і вимагає переглянути кримінальний кодекс.

– Бруней повинен негайно зупинити введення цих жорстоких покарань і переглянути кримінальний кодекс відповідно до своїх зобов’язань у галузі прав людини, – заявили у правозахисній організації Amnesty International.

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До слова, новий кримінальний кодекс Брунею заснований на законах шаріату. Він почав діяти у країні з 2014 року. Влада вирішила вводити його поступово.

Джерело: Amnesty International

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