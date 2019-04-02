Багато росіян користуються вигрібними ямами, або не мають каналізації взагалі.

Каналізація – це розкіш для 22,6% населення Росії. Про це йдеться у звіті Росстату за результатами опитування, яке провели восени минулого року.

Зазначається, що у будинках 6,8% населення встановлено систему, коли труби йдуть у вигрібні ями, у 5,8% громадян немає навіть такої системи каналізації.

У сільській місцевості ситуація ще гірша – вигрібні ями вирито у 48,1% домогосподарств, а 18,4% не мають каналізації взагалі.

Читайте: Діти з кульками і фото на пам’ять: у РФ “урочисто” відкрили смітник

Найгірша ситуація з підключенням до каналізації серед соціальних груп спостерігається у сім’ях із трьома і більше дітьми – у 40,9% таких домогосподарств немає підключення до централізованої каналізації.

Ситуація у Росія виявилася гіршою, ніж у Бангладеш, у Республіці Конго і Бразилії.

Як повідомлялося, у російському місті губернатор “урочисто” відкрив газову трубу на тлі напівзруйнованих будинків місцевих жителів.

Джерело: РБК