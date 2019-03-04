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Діти з кульками і фото на пам’ять: у РФ “урочисто” відкрили смітник

У столиці Дагестану місцеві жителі зняли “урочисте” відкриття нового смітника.

Діти з кульками і фото на пам’ять: у РФ “урочисто” відкрили смітник

У дагестанському місті Махачкала влада влаштувала ціле свято на честь того, що у дворі одного з багатоквартирних будинків були встановлені нові баки для сміття.

На відео, яке зняв очевидець, видно, що на відкриття смітника запросили дорослих і дітей з кульками.

Встановлення баків не забули також “увічнити” на груповій фотографії.

Читайте: Покарання за запізнення: у РФ діти просиділи урок у протигазах

– Шкода, у дітей немає квітів, щоб покласти, – іронізує автор, знімаючи відео.

Нагадаємо, в Росії комунальники до новорічних свят пофарбували брудний сніг білою фарбою.

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