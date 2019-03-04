У столиці Дагестану місцеві жителі зняли “урочисте” відкриття нового смітника.
У дагестанському місті Махачкала влада влаштувала ціле свято на честь того, що у дворі одного з багатоквартирних будинків були встановлені нові баки для сміття.
На відео, яке зняв очевидець, видно, що на відкриття смітника запросили дорослих і дітей з кульками.
Встановлення баків не забули також “увічнити” на груповій фотографії.
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– Шкода, у дітей немає квітів, щоб покласти, – іронізує автор, знімаючи відео.
Нагадаємо, в Росії комунальники до новорічних свят пофарбували брудний сніг білою фарбою.
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