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Скільки отримає Меган Маркл у разі розлучення з принцем Гаррі

У Букінгемському палаці високопоставлені члени королівської родини та чиновники ведуть кризові переговори щодо імовірного розлучення Меган Маркл і принца Гаррі.

Принц Гаррі та Меган Маркл

Розмови про розрив відносин між Меган Маркл і принцем Гаррі з’явилися на тлі історії з помічником колишньої актриси.

Меган Маркл фліртувала з новим секретарем і навіть погодилася сходити з ним на ланч.

Про це повідомляє видання New Idea.

– Немає абсолютно ніяких підстав вважати, що на цьому етапі відносини взагалі можуть зруйнуватися, – говорить джерело.

Не дивлячись на це, у королівській родині продумали подальший хід подій. Отже, у разі розлучення Меган Маркл отримає $37 мільйонів. Також спільна дитина подружжя отримає титул.

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До речі, Єлизавета II провела зустріч з герцогинею Сассекською Меган Маркл, під час якої строго її відчитала. Королева сказала Меган, що вона “знищує Гаррі”.

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