На Шрі-Ланці прогриміло ще два вибухи, внаслідок яких загинули двоє людей.
На Шрі-Ланці в готелі Tropical Inn, який знаходиться неподалік зоопарку в передмісті Коломбо, прогримів сьомий вибух. Пізніше стало відомо про ще один вибух.
ЗМІ повідомляють про двох жертв внаслідок сьомого вибуху. Кількість жертв від восьмого поки невідома.
Раніше на Шрі-Ланці під час ранкової служби відбулася серія вибухів у трьох католицьких храмах та трьох готелях.
Кількість жертв сягнула 150 людей. За попередніми даними, більше 400 людей отримали поранення.
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До слова, МЗС України перевіряє, чи є українці серед постраждалих.
Фото: Aashik Nazardeen
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