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На Шрі-Ланці прогримів восьмий вибух

На Шрі-Ланці прогриміло ще два вибухи, внаслідок яких загинули двоє людей.

На Шрі-Ланці прогримів восьмий вибух

На Шрі-Ланці в готелі Tropical Inn, який знаходиться неподалік зоопарку в передмісті Коломбо, прогримів сьомий вибух. Пізніше стало відомо про ще один вибух.

ЗМІ повідомляють про двох жертв внаслідок сьомого вибуху. Кількість жертв від восьмого поки невідома.

Раніше на Шрі-Ланці під час ранкової служби відбулася серія вибухів у трьох католицьких храмах та трьох готелях.

Кількість жертв сягнула 150 людей. За попередніми даними, більше 400 людей отримали поранення.

Читайте: Теракти на Шрі-Ланці: десятки загиблих і сотні поранених у готелях та церквах

До слова, МЗС України перевіряє, чи є українці серед постраждалих.

Фото: Aashik Nazardeen

Джерело: AFP

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