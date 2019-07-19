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Нова глава Єврокомісії закликала ЄС не відмовлятися від санкцій проти РФ

Євросоюз повинен зберігати санкційну політику щодо Росії.

Нова глава Єврокомісії закликала ЄС не відмовлятися від санкцій проти РФ

Нова глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Євросоюзу потрібно зберігати санкції проти Російської Федерації.

За її словами, зараз країни Європи спостерігають вороже ставлення з боку РФ.

– Кремль не прощає жодної слабкості. З позиції сили ми повинні підтримувати санкції і, водночас, пропонувати діалог, – сказала глава Єврокомісії.

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Урсула фон дер Ляєн додала, що серед прикладів ворожого ставлення Росії можна назвати спроби максимально розділити Європу, а також порушення міжнародних законів та анексію Криму.

До слова, на розгляд Конгресу США внесли проект закону, яким запроваджуються нові санкції проти РФ.

Джерело: La Repubblica

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