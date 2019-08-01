В Індонезії чоловік, прикинувшись трупом, зіпсував власний похорон через лоскоту.
В Індонезії на острові Мадура 38-річний Робі Анджали прикинувся мертвим. Як годиться, йому організували похорон.
Чоловік висловив бажання в своєму заповіті бути похованим поруч з місцевим релігійним лідером Мохаммадом Алаві.
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Обман розкрився під час похорону коли хтось полоскотав ногу Робі, він не витримав і поворухнувся.
Навіщо чоловік пішов на такий крок не уточнюється.
Раніше Факти ICTV писали, що у багатоповерхівці по вулиці Сабурова у Києві чоловік підпалив квартиру своєї тещі, щоб зібрати родичів на її похороні.
Джерело: The Jakarta Post.
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