В Індонезії чоловік, прикинувшись трупом, зіпсував власний похорон через лоскоту.

В Індонезії на острові Мадура 38-річний Робі Анджали прикинувся мертвим. Як годиться, йому організували похорон.

Чоловік висловив бажання в своєму заповіті бути похованим поруч з місцевим релігійним лідером Мохаммадом Алаві.

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Обман розкрився під час похорону коли хтось полоскотав ногу Робі, він не витримав і поворухнувся.

Навіщо чоловік пішов на такий крок не уточнюється.

Раніше Факти ICTV писали, що у багатоповерхівці по вулиці Сабурова у Києві чоловік підпалив квартиру своєї тещі, щоб зібрати родичів на її похороні.

Джерело: The Jakarta Post.