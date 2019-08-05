Дональд Трамп розпорядився розробити закон про смертну кару після двох кривавих нападів на вихідних у США.

Президент США Дональд Трамп розпорядився розробити закон про смертну кару для винних у масових вбивствах і злочинах на грунті ненависті.

До такого рішення американського лідера підштовхнули збройні напади на людей в Ель-Пасо і Дейтоні, які відбулися у минулі вихідні.

– Ця найвища міра покарання буде застосовуватися швидко, рішуче, без довгих років непотрібних відстрочок, – заявив Трамп.

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Також президент США вважає за необхідне посилити законодавство у сфері обігу зброї. Трамп заявив, що особи, “які становлять загрозу для громадської безпеки, не матимуть доступу до вогнепальної зброї”.

Нагадаємо, 3 серпня в Ель-Пасо (Техас) у результаті стрілянини у ТЦ загинули десятки осіб. 4 серпня у Дейтоні (Огайо) через стрілянину біля бару загинули 10 людей.

Джерело: Інтерфакс