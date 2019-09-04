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Факти / Світ

В Ірані анулювали шлюб 22-річного чоловіка та 11-річної дівчинки

В Ірані суд анулював шлюб 22-річного чоловіка і 11-річної дівчинки, після розголосу в соціальних мережах.

В Ірані анулювали шлюб 22-річного чоловіка та 11-річної дівчинки

Суд іранської провінції Кохґілує і Боєрахмед розірвав шлюб між 22-річним чоловіком та 11-річною дівчинкою.

Головний суддя провінції побачив повідомлення в соцмережах. Особистості подружжя встановили, після чого в суд викликали батьків дівчинки і нареченого.

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Суддя підкреслив, що в цьому віці дівчинка не повинна вступати у шлюб, тому він був розірваний.

Про весілля стало відомо після того, як відео з торжества опублікувала в Twitter іранська журналістка Масих Алінежад.

Раніше Факти ICTV писали, що у Подільському районі Полтави педофіл напав на 11-річну дівчинку і намагався її згвалтувати.

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