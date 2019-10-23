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США скасовують санкції проти Туреччини – Трамп

Президент США Дональд Трамп доручив зняти санкції, які були введені проти Туреччини.

США скасовують санкції проти Туреччини – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що з Туреччини знімуть санкції, які були введені через початок військової операції на території Сирії.

Він також розповів про те, що між Туреччиною і сирійськими курдами уклали постійне перемир’я.

– Це результат, який вдалося створити Сполученим Штатам і нікому іншому, – сказав Трамп про перемир’я.

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Президент США також сказав про те, що санкції можуть повернути, якщо Туреччина знову викличе невдоволення Вашингтону.

Крім того, в Сирії планують залишити невелику кількість американських військових.

До слова, держсекретар США Майк Помпео заявив, що в разі потреби проти Туреччини готові застосувати військову силу.

Джерело: CBS News

Фото: Dreamstime

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