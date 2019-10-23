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Трамп хотів заяви від Зеленського про розслідування справи Байдена – Тейлор

Допомога США в сфері безпеки залежала від публічної заяви президента Володимира Зеленського про початок розслідування справи Байдена і ймовірного втручання України у вибори в США 2016 року.

Уильям Тейлор

Тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор заявив, що президент США Дональд Трамп пов’язував надання допомоги Україні з заявою Володимира Зеленського про розслідування справи компанії Burisma, де працював син Джо Байдена.

Другою умовою для підтримки з боку США було розслідування нібито втручання України в президентські вибори в США в 2016 році.

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Тейлор розповів, що дізнався цю інформацію від посла США в ЄС Гордона Сондланда, який послався на слова Трампа.

Президент США заявляв, що хоче, щоб Зеленський зробив публічну заяву про розслідування зазначених справ.

Нагадаємо, 18 жовтня виконувач обов’язків начальника штабу Білого дому Мік Малвані підтвердив, що президент Дональд Трамп заморозив майже $400 млн у вигляді допомоги в цілях безпеки для України, а частково для тиску з метою розслідування дій демократів.

Джерело: CNN

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