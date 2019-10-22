Депутати британського парламенту вперше проголосували за проект угоди про вихід з Євросоюзу, однак відхилили прискорений графік.

Палата громад відхилила план прем’єр-міністра Бориса Джонсона, за яким проект угоди щодо Brexit парламент має ухвалити терміново.

Депутати вважають, що трьох днів мало для вивчення 110-сторінкового документа.

Це, швидше за все, призведе до нового відтермінування виходу Британії з ЄС та дострокових виборів.

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Джонсон у відповідь заявив, що у розгляді закону буде зроблена пауза для консультацій з Брюсселем.

До слова, у Євросоюзі готові до того, щоб надати відстрочку Brexit до лютого 2020 року.