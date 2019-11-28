Міста та острови східного Середземномор’я можуть зруйнувати величезні цунамі, які виникнуть через високий рівень сейсмічної активності.

Сейсмологи побоюються виникнення нових руйнівних землетрусів, враховуючи нещодавні поштовхи в Албанії та Боснії.

Через нещодавні потужні землетруси існує небезпека для Афін та грецьких островів.

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За словами грецького професора з Інституту геодинаміки Акіса Целентіса, на сході Коринфської затоки накопичилося багато сейсмічної енергії.

На його думку, вона може спричинити землетрус силою приблизно 6,5 балів. Також значним є ризик цунамі.

Тому вчені вже проводять моніторинг дна Середземного моря, аби допомогти центрам із попередження про цунамі розпізнати ознаки землетрусу, якщо він відбудеться не на суші.

Нагадаємо, 28 листопада в Албанії стався другий за добу землетрус.