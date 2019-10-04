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Лукашенко назвав Україну Росією – реакція Зеленського

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час виступу на форумі в Житомирі назвав українські регіони російськими.

Лукашенко назвав Україну Росією – реакція Зеленського

У рамках офіційного візиту до України президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив з промовою на форумі в Житомирі, під час якої назвав українські регіони російськими.

Коли Лукашенко говорив про динаміку економічних показників між Білоруссю та Україною, то несподівано сказав замість регіони України регіони Росії.

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Президент України Володимир Зеленський одразу ж перебив промову колеги, вказавши на помилку.

Проте Лукашенко не знітився, ба більше пожартував, сказавши, що думав, що назвав Володимира Олександровича (Зеленського) Володимиром Володимировичем (як Путіна).

Зал зайшовся сміхом.

Раніше Факти ICTV писали, що глава США Дональд Трамп помацав президента Фінляндії Саулі Нііністе за коліно.

Фото: zelenskiy_official

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