Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час виступу на форумі в Житомирі назвав українські регіони російськими.

У рамках офіційного візиту до України президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив з промовою на форумі в Житомирі, під час якої назвав українські регіони російськими.

Коли Лукашенко говорив про динаміку економічних показників між Білоруссю та Україною, то несподівано сказав замість регіони України регіони Росії.

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Президент України Володимир Зеленський одразу ж перебив промову колеги, вказавши на помилку.

Проте Лукашенко не знітився, ба більше пожартував, сказавши, що думав, що назвав Володимира Олександровича (Зеленського) Володимиром Володимировичем (як Путіна).

Зал зайшовся сміхом.

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Фото: zelenskiy_official