PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL

Весь час забуває, що президент: Трамп помацав коліно президента Фінляндії

Глава США Дональд Трамп помацав президента Фінляндії Саулі Нііністе за коліно.

Весь час забуває, що президент: Трамп помацав коліно президента Фінляндії

2 жовтня під час зустрічі Дональда Трампа з президентом Фінляндії Саулі Нііністе в Овальному кабінеті Білого дому глава США помацав свого колегу за коліно.

Трамп поплескав по коліну Нііністе, коли журналіст запитав, чого США можуть навчитися у Фінляндії. Трамп відповів, що у щасливої країни – щасливий лідер, після чого помацав коліно глави Фінляндії.

Читайте: Міністр торгівлі США заснув під час промови Трампа в ООН

Відео інциденту з’явилося в мережі і викликало бурхливу реакцію. Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж.

Нагадаємо, 16 серпня стало відомо, що президент США Дональд Трамп проводить консультації щодо купівлі Гренландії.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

ЗМІ назвали ще одного свідка розмови Трампа і Зеленського
ЗМІ назвали ще одного свідка розмови Трампа і Зеленського
трамп зеленський
У стенограмі розмови Трампа і Зеленського бракує частини тексту – сенатор
Вражаюча корупція: Трамп пояснив, чому затримав військову допомогу Україні
Вражаюча корупція: Трамп пояснив, чому затримав військову допомогу Україні
Під час нападу на училище у Фінляндії загинула українка – ЗМІ
Під час нападу на училище у Фінляндії загинула українка – ЗМІ
Трамп звинуватив демократів у спробі путчу
Трамп звинуватив демократів у спробі путчу
Що у США думають про Україну на тлі скандалу щодо стенограми розмови президентів
Що у США думають про Україну на тлі скандалу щодо стенограми розмови президентів
Напад на коледж у Фінляндії: є жертви і постраждалі
Напад на коледж у Фінляндії: є жертви і постраждалі
Імпічмент Трампу: у Сенаті розглянуть процедуру за однієї умови
Імпічмент Трампу: у Сенаті розглянуть процедуру за однієї умови
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка