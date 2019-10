2 жовтня під час зустрічі Дональда Трампа з президентом Фінляндії Саулі Нііністе в Овальному кабінеті Білого дому глава США помацав свого колегу за коліно.

Трамп поплескав по коліну Нііністе, коли журналіст запитав, чого США можуть навчитися у Фінляндії. Трамп відповів, що у щасливої країни – щасливий лідер, після чого помацав коліно глави Фінляндії.

Читайте: Міністр торгівлі США заснув під час промови Трампа в ООН

Question: “Finland is the happiest country in the world–“

President Trump: “Finland is a happy country.”

Question: “–what can you learn from Finland?”

DJT: “Well, if you got rid of Pelosi and you got rid of shifty Schiff. Finland is a happy country, he’s a happy leader too.” pic.twitter.com/TACHSJuEBl

