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Факти / Світ

Пожежі в Австралії: зони розповсюдження

В Австралії не припиняються лісові пожежі. Густий дим розповсюджується дедалі більшою територією.

Пожежі в Австралії: зони розповсюдження

У Новому Південному Уельсі протягом декількох останніх тижнів відбулося близько 100 лісових пожеж. Зараз рятувальники можуть контролювати тільки половину цих пожеж.

– Повітряні пожежі зображені навколо Сіднея, Австралія, оскільки Міжнародна космічна станція оберталася в 269 милях над Тасмановим морем 3 січня 2020 року.

На фото видно, як густий дим окутує все більшу територію та направляється в сторону океану.

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Пожежі в Австралії: зони розповсюдження / 2 фотографии

На картах позначено місця наймасштабніших лісових пожеж.

Нагадаємо, через масштабні лісові пожежі влада Австралії оголосила надзвичайний стан щонайменше на тиждень.

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