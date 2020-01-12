Влада Франції готова скасувати підвищення пенсійного віку після протестів

Уряд Франції готовий виключити з плану пенсійної реформи пункт про підвищення віку виходу на пенсію з 62 до 64 років до 2027 року.

Про це йдеться у листі прем’єр-міністра Франції Едуарда Філіпа до профспілок.

Водночас у листі наголошується, що це не означає остаточної відмови від підвищення пенсійного віку.

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За словами прем’єра, для вивчення шляхів фінансування пенсійної системи буде скликана конференція, яка повинна запропонувати заходи щодо досягнення фінансового балансу до 2027 року.

Якщо домовленостей досягти не вдасться, уряд вживе необхідних заходів для досягнення рівноваги до 2027 року.

– Я хочу, щоб ви мене зрозуміли у цьому питанні: я готовий взяти на себе цю відповідальність, – йдеться в листі Філіпа.

Нову пропозицію прем’єр-міністра підтримала тільки частина профспілок.

Нагадаємо, з грудня 2019 року у Франції проходять акції протесту через пенсійну реформу.

Джерело: BFMTV