Пожежі в Австралії: смог перервав роботу аеропорту

У місті Мельбурн в Австралії спостерігаються проблеми в роботі аеропорту.
Через смог, який утворився в результаті масштабних лісових пожеж, довелося скасувати близько 50 рейсів.
Рішення про скасування рейсів було прийнято через те, що зміг сильно обмежив видимість у районі аеропорту.
Також проблему погіршують сильний вітер і грози в місті.
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Наразі аеропорт Мельбурна відміняв лише внутрішні перельоти, міжнародні рейси все ще прибувають.
Однак, деякі рейси затримують через погану видимість для пілотів, яка падала до 1,5 км, а зараз складає близько 3 км.
У зв’язку з масштабними пожежами кількість рейсів довелося обмежити в аеропортах Сіднея і Південної Австралії.
До слова, італійський астронавт Лука Пармітано опублікував знімки пожеж в Австралії, які зробили з борту МКС.
Джерело: Herald Sun