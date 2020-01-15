Пожежі в Австралії: смог перервав роботу аеропорту

У місті Мельбурн в Австралії спостерігаються проблеми в роботі аеропорту.

Через смог, який утворився в результаті масштабних лісових пожеж, довелося скасувати близько 50 рейсів.

Рішення про скасування рейсів було прийнято через те, що зміг сильно обмежив видимість у районі аеропорту.

Також проблему погіршують сильний вітер і грози в місті.

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Наразі аеропорт Мельбурна відміняв лише внутрішні перельоти, міжнародні рейси все ще прибувають.

Однак, деякі рейси затримують через погану видимість для пілотів, яка падала до 1,5 км, а зараз складає близько 3 км.

У зв’язку з масштабними пожежами кількість рейсів довелося обмежити в аеропортах Сіднея і Південної Австралії.

До слова, італійський астронавт Лука Пармітано опублікував знімки пожеж в Австралії, які зробили з борту МКС.

Джерело: Herald Sun