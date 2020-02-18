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Факти / Світ

Найбагатша людина світу Безос виділив $10 млрд на “порятунок Землі”

Глава Amazon і найбагатша людина в світі Джефф Безос створює названий на його честь Фонд Землі, метою якого буде боротьба проти кліматичних змін на планеті.

Безос оголосив, що на “порятунок Землі” виділяє $10 млрд.

Уже влітку гранти видаватимуть ученим, активістам і неурядовим організаціям, які займаються проблемами клімату.

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– Земля – це те, що нас усіх об’єднує – давайте захищати її разом, – звернувся мільярдер до екоактивістів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп засудив “пророків загибелі Землі” в результаті кліматичних проблем і заявив, що мета екоактивістів – “абсолютна влада”.

Фото: jeffbezos

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