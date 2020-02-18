Росія ініціювала засідання Радбезу ООН щодо дотримання Україною Мінських угод

Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй проведе засідання щодо України.

18 лютого о 22.00 за київським часом у Нью-Йорку розпочнеться засідання.

Відкритий брифінг Радбезу ООН скликають з ініціативи Росії, у зв’язку з п’ятою річницею укладання Мінських домовленостей.

Читайте: Накривають, як у 2015: бойовики обстріляли житловий масив у Новотошківському

Потім, на вимогу України, спецзасідання проведе Генасамблея ООН. Обговорять російську агресію та ситуацію на окупованому Донбасі і в анексованому Криму.

Нагадаємо, вранці 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил неподалік населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

Ворог перейшов до активних наступальних дій та спробував просунутися через лінію розмежування. Наразі бій завершився.

Джерело: ООН