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Факти / Світ

Басейн і зіркові сусіди: Меган Маркл і принц Гаррі хочуть купити особняк за $7 млн

У січні цього року принц Гаррі і Меган Маркл оголосили про те, що відмовляються від королівських титулів.

Сім’я переїхала до Канади, проте, тепер вони планують переїхати до Каліфорнії і розглядають варіанти житла.

Один з них – особняк Малібу за $ 7 млн ​​з басейном, тенісним кортом і п’ятьма спальнями для пари і дитини Арчі.

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По сусідству з цим особняком також знаходяться будинки знаменитостей Роберта Дауні-молодшого, Мела Гібсона, Діка Ван Дайка і Кейтлін Дженнер.

Саме Кейтлін перша повідомила про те, що Меган і Гаррі розглядають нерухомість в Малібу.

Раніше особняк належав зірці Baywatch Девіду Чарвет.

Факти ICTV також писали, що канадці відмовляються платити за охорону Меган Маркл і принца Гаррі.

Джерело: Daily Mail

Фото: Getty Images

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