Спалах нового типу коронавірусу почався в китайському місті Ухань наприкінці грудня 2019 року. Наразі у Китаї ним захворіли вже понад 76,2 тис. людей, а 2 247 людей померли від зараження коронавірусом.

18 424 тис. інфікованих змогли вилікуватися.

Найбільше хворих у Китаї – 75,4 тис.

Коронавірусу дали офіційну назву – Covid-2019, і він продовжує поширюватися світом.

Основним регіоном поширення коронавірусу залишається Китай і прилеглі країни, такі як Японія, Південна Корея, Таїланд, Малайзія, Сінгапур, Індія.

Також випадки захворювання були зафіксовані у Сполучених Штатах, Канаді, Австралії, Франції, Німеччині, Італії, Швеції, Фінляндії, Росії, Великій Британії, Єгипті, Бельґії, Ірані та ОАЕ.

В Україні наразі не зафіксували жодного випадку інфікування коронавірусом.

Через захворювання новим типом коронавірусу 14-денний карантин вводили на круїзному лайнері Diamon Princess. Весь процес висадки має завершитися до 21 лютого.

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