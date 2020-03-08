Клара Цеткін: 8 фактів про засновницю 8 березня

Клара Цеткін (1857-1933) – одна з найвідоміших німецьких комуністок міжвоєнного періоду ХХ століття.

Її ім’я символізується із запровадженням святкування Міжнародного дня жінок 8 березня.

Факти ICTV підготували для вас 8 цікавих фактів про засновницю жіночого свята.

Колеги по партії називали її Дикою

Клара Цеткін була однією із центрових комуністок міжвоєнної Німеччини. За наполегливий і трохи чоловічий характер однопартійці називали її Дикою.

Саме вона 27 серпня 1910 року на Другій Міжнародній соціалістичній жіночій конференції запропонувала створити Міжнародний жіночий день.

Перший чоловік Клари Цеткін – одесит

У 1880-х роках Клара Айсснер була закохана у політичного емігранта Осипа Цеткіна. Згодом вони стали однопартійцями, однак це не завадило їх роману.

Хоча закохані офіційно не були одружені, Клара назавжди взяла прізвище одесита Осипа Цеткіна. У пари народилось двоє дітей – Максим і Костя, але незадовго після того чоловік помер від туберкульозу.

Другий чоловік був молодшим на 18 років

Після смерті першого чоловіка Клара познайомилась з 18-річним студентом, майбутнім художником Георгом Фрідріхом Цунделем.

Партія назвала божевіллям роман 32-річної жінки з юним студентом. Пара офіційно оформила свої стосунки, але через 20 років шлюб розпався.

Читайте: Троцький проти Сталіна. Як і де переховувався від СРСР лідер жовтневого перевороту

Ленін вважав її своєю вірною подругою

Клара Цеткін познайомилась з Володимиром Леніним та його дружиною Надією Крупською у 1920 році під час свого першого візиту до СРСР.

Там вона взяла у Леніна велике інтерв’ю, а згодом часто відвідувала Радянський Союз та вождя особисто.

Одна з перших жінок Німеччини, яка мала автомобіль

Другий чоловік Клари Георг Цундель заробляв написанням картин на замовлення німецької еліти. У 1904 році пара змогла дозволити собі придбати авто.

Відкривала перше засідання Рейхстагу у 1932 році

У 1932 році у Німеччині пройшли парламентські вибори, де перемогла Німецька соціал-націоналістична партія Адольфа Гітлера. Клара Цеткін тоді була найстаршим депутатом попереднього скликання, тому саме їй було довірено відкриття новообраного Рейхстагу.

Тоді “першим у списку” нацистської партії був Герман Герінг, якого у 1946 році засудять на Нюрнберзькому трибуналі.

СРСР врятував їй життя

Після приходу до влади Адольфа Гітлера комуністичну діяльність у Німеччині було заборонено.

Клара Цеткін примусово виїхала до СРСР, де й прожила до кінця життя.

Клару Цеткін хоронив Сталін

Померла Цеткін у 1933 році. На вшануванні пам’яті, що відбувалось у Москві, були присутні Йосип Сталін та В’ячеслав Молотов.

Її прах було замуровано в кремлівській стіні на Червоній площі.

Раніше Факти ICTV публікували історію виникнення Міжнародного дня жінок.