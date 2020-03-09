Спалах нового типу коронавірусу почався в китайському місті Ухань наприкінці грудня 2019 року.

Відповідно до карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса у світі станом на 9 березня інфіковано 108 568 людей.

Від ускладнень, спричинених захворюванням на новий штам вірусу, померли 3 813 пацієнти. Із лікарень виписали більше 60 тис. осіб.

Всього в Італії виявили 7 375 хворих, 366 людей померло.

Іспанія – підтверджено 374 випадки інфікування;

– підтверджено 374 випадки інфікування; Іран – 6 566 випадків інфікування коронавірусом;

– 6 566 випадків інфікування коронавірусом; США – 213 випадків зараження COVID-19;

– 213 випадків зараження COVID-19; Франція – 1 126 випадків.

У Південній Кореї загальна кількість інфікованих становить 7 382 особи, влада закликала громадян залишатися вдома і попередила про “критичний момент” у битві за стримування коронавірусу.

Про перші випадки виявлення вірусу заявили в ПАР та Боснії і Герцоговині.

В Україні 3 березня зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом. На момент виявлення захворювання Україна готова до боротьби з ним.

У зв’язку із зростанням кількості заражених в Італії, українські прикордонники перейшли на посилений режим спостереження за громадянами, які прибувають з країни.

Крім того, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що температуру вимірюватимуть всім, хто прибуває в Україну з будь-якої країни світу.

Зі свого боку голова ВООЗ заявив, що не варто сподіватися, що коронавірус омине якусь країну.

Україна також ввела заборону на ввезення тварин з Китаю у зв’язку з виявленням коронавірусу у собаки.