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Факти / Світ

Трамп заборонив в’їзд з Європи в США на 30 днів

Президент США Дональд Трамп заборонив в’їзд на територію країни з Європи з 13 березня.

Винятком стала тільки Велика Британія.

Заборона на в’їзд пов’язана з метою запобігання поширенню коронавірусу Covid-19.

Читайте: Які країни ввели обмеження чи заборону на в’їзд через коронавірус (СПИСОК)

Також винятки будуть зроблені для американців після проходження необхідних обстежень.

– Ці заборони торкнуться не тільки значних обсягів торгівлі і вантажів, а й низки інших речей. Ми обговорюватимемо все, що потрапляє в США, – сказав президент.

Нагадаємо, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу у світі.

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