PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Радбез ООН відклав засідання до кінця тижня

Через спалах коронавірусу Рада ООН відклала усі засідання, заплановані на поточному тижні.

Штаб-квартира Ради безпеки ООН знаходиться в Нью-Йорку, де найвищий рівень захворюваності на коронавірус в США.

Читайте: Вчені назвали матеріали, на яких коронавірус живе найдовше

У місті, де розташована штаб-квартира Ради безпеки ООН, найбільша кількість інфікованих коронавірусом в США.

Всього в Нью-Йорку зафіксовано 950 випадків Covid-19.

До речі, в США стартують клінічні випробування на людях вакцини від коронавірусу.

Джерело: Интерфакс

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка