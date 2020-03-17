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Факти / Світ / Росія

Стала відома причина смерті Едуарда Лимонова

17 березня помер Едуард Лимонов – російський публіцист, письменник і голова партії Інша Росія.

Причиною смерті Лимонова стала онкологія.

Так, 15 березня його екстрено госпіталізували в Москві через кровотечу.

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Лікарі два дні намагалися привести його стан в норму. 17 березня письменник переніс дві операції. Однак після цього почалися проблеми з горлом, потім пішло запалення.

У результаті організм Лимонова не витримав і він помер у приватній клініці.

Раніше Факти ICTV писали про смерть Інелли Огнєвої – молодої української поетеси, яка померла у віці 21 року.

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