Прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона перевели у відділення інтенсивної терапії через погіршення стану.
Джонсон попросив міністра закордонних справ Домініка Рааба замінити його.
– Протягом сьогоднішнього дня стан прем’єр-міністра погіршився, і за порадою його медичної бригади він був переведений у відділення інтенсивної терапії лікарні, – сказав прес-секретар прем’єра.
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За його словами, Джонсон отримує відмінний догляд і дякує всім співробітникам за їх важку роботу і самовідданість.
Нагадаємо, 5 квітня Бориса Джонсона госпіталізували до лондонської лікарні через 10 днів після позитивного результату тесту на коронавірус.