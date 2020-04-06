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Бориса Джонсона перевели у відділення інтенсивної терапії

Прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона перевели у відділення інтенсивної терапії через погіршення стану.

Джонсон попросив міністра закордонних справ Домініка Рааба замінити його.

– Протягом сьогоднішнього дня стан прем’єр-міністра погіршився, і за порадою його медичної бригади він був переведений у відділення інтенсивної терапії лікарні, – сказав прес-секретар прем’єра.

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За його словами, Джонсон отримує відмінний догляд і дякує всім співробітникам за їх важку роботу і самовідданість.

Нагадаємо, 5 квітня Бориса Джонсона госпіталізували до лондонської лікарні через 10 днів після позитивного результату тесту на коронавірус.

Джерело: Sky News

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