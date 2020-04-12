PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У США на закритій вечірці під час карантину сталась стрілянина, 6 осіб загинули

В американському місті Бейкерсфілд у штаті Каліфорнія на закритій вечірці під час карантину сталася стрілянина.

Як наслідок, загинуло шість осіб, серед жертв є неповнолітні.

Усіх постраждалих доставили в місцеву лікарню та надали медичну допомогу від отриманих травм, які не були небезпечними для життя.

Правоохоронці повідомили, що підозрювані втекли у білому седані. Наразі нікого не затримали.

Читайте: У США відкрили стрілянину на заводі: є загиблі

Стрілянина сталася під час загальнодержавного наказу про те, щоб залишитися вдома, щоб зупинити поширення коронавірусу.

Раніше в німецькому місті Ханау одинадцять людей загинули під час стрілянини в барі. Злочинець відкрив вогонь у двох кальянних.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка