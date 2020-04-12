У США на закритій вечірці під час карантину сталась стрілянина, 6 осіб загинули

В американському місті Бейкерсфілд у штаті Каліфорнія на закритій вечірці під час карантину сталася стрілянина.

Як наслідок, загинуло шість осіб, серед жертв є неповнолітні.

Усіх постраждалих доставили в місцеву лікарню та надали медичну допомогу від отриманих травм, які не були небезпечними для життя.

Правоохоронці повідомили, що підозрювані втекли у білому седані. Наразі нікого не затримали.

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Стрілянина сталася під час загальнодержавного наказу про те, щоб залишитися вдома, щоб зупинити поширення коронавірусу.

Раніше в німецькому місті Ханау одинадцять людей загинули під час стрілянини в барі. Злочинець відкрив вогонь у двох кальянних.