Кидали пляшки і камені: в Греції зіткнення через порушення карантину

У Греції в передмісті Афін сталися сутички через масове порушення карантинних обмежень, введених через пандемію коронавірусу.
Майже 400 молодих людей, попри карантин, зібралися на вечірку у селищі Ая-Параскеві. Молодь випивала, а побачивши приїзд правоохоронців, почали кидати у них пляшки та каміння.
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Поліція застосувала силу до порушників, але нікого не затримали.
Κλείνει τα βράδια η πλατεία Αγίου Ιωάννη στην Αγία Παρασκευή https://t.co/Io1YkMsfGG
— O Efialtis (@EfialtisO) May 6, 2020
До слова, на фоні пандемії коронавірусу Греція сподівається на відкриття туристичного сезону в липні.
Міністр туризму Греції Гаррі Теохаріс заявив, що готелі для туристів почнуть відкривати в червні, а з липня планується повноцінний старт туристичного сезону.
Джерело: Kathimerini