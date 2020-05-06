PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Кидали пляшки і камені: в Греції зіткнення через порушення карантину

У Греції в передмісті Афін сталися сутички через масове порушення карантинних обмежень, введених через пандемію коронавірусу.

Майже 400 молодих людей, попри карантин, зібралися на вечірку у селищі Ая-Параскеві. Молодь випивала, а побачивши приїзд правоохоронців, почали кидати у них пляшки та каміння.

Читайте: Коронавірус в Україні: статистика поширення хвороби (ОНЛАЙН-КАРТА)

Поліція застосувала силу до порушників, але нікого не затримали.

До слова, на фоні пандемії коронавірусу Греція сподівається на відкриття туристичного сезону в липні.

Міністр туризму Греції Гаррі Теохаріс заявив, що готелі для туристів почнуть відкривати в червні, а з липня планується повноцінний старт туристичного сезону.

Джерело: Kathimerini

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка