Кидали пляшки і камені: в Греції зіткнення через порушення карантину

У Греції в передмісті Афін сталися сутички через масове порушення карантинних обмежень, введених через пандемію коронавірусу.

Майже 400 молодих людей, попри карантин, зібралися на вечірку у селищі Ая-Параскеві. Молодь випивала, а побачивши приїзд правоохоронців, почали кидати у них пляшки та каміння.

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Поліція застосувала силу до порушників, але нікого не затримали.

Κλείνει τα βράδια η πλατεία Αγίου Ιωάννη στην Αγία Παρασκευή https://t.co/Io1YkMsfGG — O Efialtis (@EfialtisO) May 6, 2020

До слова, на фоні пандемії коронавірусу Греція сподівається на відкриття туристичного сезону в липні.

Міністр туризму Греції Гаррі Теохаріс заявив, що готелі для туристів почнуть відкривати в червні, а з липня планується повноцінний старт туристичного сезону.

Джерело: Kathimerini