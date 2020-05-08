PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Коронавірус зникне, навіть якщо вакцини не буде – Трамп

Людство рано чи пізно переможе Covid-19, навіть якщо не вдасться створити вакцину від коронавірусу.

Про це заявив у п’ятницю президент США Дональд Трамп журналістам у Білому домі.

– Він зникне, навіть якщо вакцини не буде, – сказав американський лідер.

Трамп не виключив нового спалаху коронавірусу нинішньої осені, але запевнив, що США будуть готові її погасити.

Президент також повідомив, що у багатьох компаній дуже успішно йде робота над створенням вакцини.

Читайте: Трампа щодня тестуватимуть на Сovid-19

Водночас він нагадав, що існують і захворювання, проти яких вакцину створити не вдалося.

Нагадаємо, раніше Трамп відмовився від своєї заяви про те, що вакцину проти коронавірусу розроблять до кінця року.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка