Коронавірус зникне, навіть якщо вакцини не буде – Трамп

Людство рано чи пізно переможе Covid-19, навіть якщо не вдасться створити вакцину від коронавірусу.

Про це заявив у п’ятницю президент США Дональд Трамп журналістам у Білому домі.

– Він зникне, навіть якщо вакцини не буде, – сказав американський лідер.

Трамп не виключив нового спалаху коронавірусу нинішньої осені, але запевнив, що США будуть готові її погасити.

Президент також повідомив, що у багатьох компаній дуже успішно йде робота над створенням вакцини.

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Водночас він нагадав, що існують і захворювання, проти яких вакцину створити не вдалося.

Нагадаємо, раніше Трамп відмовився від своєї заяви про те, що вакцину проти коронавірусу розроблять до кінця року.