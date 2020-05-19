Одну таблетку щодня: Трамп приймає препарат для профілактики Covid-19

Для профілактики коронавірусу президент США Дональд Трамп приймає гідроксихлорохін.

Про це він заявив на брифінгу в Білому домі.

За словами Трампа, приймати цей протималярійний препарат дозволив йому лікар.

– Я думаю, що він (гідроксихлорохін – Ред.) хороший, я чув багато хорошого. Якщо ж він не допомагає, добре, він мені не зашкодить. Його використовували 40 років проти малярії, від вовчака. Я приймаю його приблизно півтора тижні. Одну таблетку щодня, – сказав Трамп.

Також Трамп розповів, що щодня проходить тестування на наявність коронавірусу.

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До речі, зараз в США зафіксовано 1 508 598 випадків коронавірусу. З них вилікувалися 283 178 осіб, а померли – 90 367. Країна займає першу позицію за кількістю інфікованих.

До речі, раніше Трамп заявив, що ВООЗ є “маріонеткою Китаю” і допомогала Пекіну поширювати дезінформацію про коронавірус.