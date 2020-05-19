У Великій Британії від коронавірусу померло більше 35 тис. осіб

У Великій Британії протягом останньої доби значно зросла кількість померлих від коронавірусу.

Про це повідомив британський міністр з питань довкілля Джордж Юстіс на урядовому брифінгу.

За минулу добу від коронавірусу у Британії померли 545 людей, в результаті чого загальна кількість склала 35 341.

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Це стрибок, порівняно з вчорашньою цифрою в 160 смертей, але важливо відзначити, що у вихідні дні і на початку тижня спостерігаються більш низькі загальні показники.

Кількість нових випадків коронавірусу зросла на 2 412, до 248 818. Напередодні повідомлялося про 2 684 нові випадки зараження.

Нагадаємо, сьогодні у МЗС повідомили про смерть українки у Великій Британії від коронавірусу.