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Українка померла від Covid-19 у Великій Британії

Громадянка України, інфікована Covid-19, померла у Великій Британії.

Про це повідомив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

– 19.05.2020 посольство України у Великій Британії отримало інформацію про смерть 17.05.2020 в м. Чертсі, графство Суррей, громадянки України, 1978 р н., інфікованої коронавірусом.

Посольство надає сприяння родичам померлої з оформлення необхідних документів та вирішення питання репатріації тіла, – сказав він у вівторок.

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Погорельцев запевнив, що справа знаходиться на контролі Департаменту консульської служби МЗС та Посольства України у Великій Британії.

Нагадаємо, станом на 19 травня в Україні зафіксовано 18 876 випадків коронавірусу. Всього померло 548 осіб, а вилікувалося 5 632.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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