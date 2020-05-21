Грузія скасовує надзвичайний стан і комендантську годину з 23 травня

Грузія вирішила не продовжувати надзвичайний стан та комендантську годину, які запровадили для стримування поширення коронавірусу.

Режим надзвичайного стану у Грузії закінчується 23 травня. Декрет президента про оголошення НС діє до 22 травня включно.

Обмеження, зокрема і комендантська година, скасовуються з 23 травня.

За словами прем’єр-міністра Георгія Гахарія, таке рішення ухвалили сьогодні на засідання уряду.

– Виклики після цієї глобальної пандемії стають все гіршими і гіршими, але, водночас, ми зобов’язані повільно, але дуже обережно повертати країну до нормального темпу життя, – підкреслив він.

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Прем’єр також пояснив, що уряд вже звернулося до парламенту для розробки відповідних законодавчих рамок.

Окрім цього, Грузія готується до відкриття кордонів та відновлення регулярних міжнародних рейсів. Орієнтовна дата відновлення роботи – 1 липня.