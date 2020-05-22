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Факти / Світ

Коронавірус в Великій Британії: у 5% тестів є антитіла до Covid-19

Дослідження на антитіла до коронавірусу показали їх наявність у 5% проведених тестів.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Великої Британії Метью Хенкок.

За його словами, відсоток тестів з антитілами в Лондоні набагато більше, ніж в країні заголом, і становить понад 17%.

У Великій Британії планують отримати від швейцарської та американської медичних компаній понад 10 мільйонів тестів на антитіла.

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Спочатку вони будуть запропоновані медичного та соціального персоналу, а також пацієнтам і мешканцям будинку для людей похилого віку.

До речі, в Великій Британії зафіксували 252 246 випадків коронавірусц. Від ускладнень, викликаних Covid-19 померло 36 124 особи, а одужали – 1 134.

Нагадаємо, університети Великої Британії розпочали медичні випробування препаратів хлорохін та гідроксихлорохін для лікування коронавірусу.

Джерело: Аljazeera

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