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Факти / Світ

США не закриватимуть кордони під час другої хвилі пандемії

Сполучені Штати Америки не закриватимуть кордони у разі нової хвилі коронавірусу.

Про це під час візиту на завод Ford у Мічигані заявив Дональд Трамп.

– Ми не закриємо нашу країну, якщо США постраждають від другої хвилі коронавірусної інфекції, – підкреслив він.

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Порівнявши хворобу із пожежею, Трамп запевнив, що США зможуть загасити ці спалахи хвороби.

– Ми збираємося загасити пожежі. Ми не збираємося закривати країну. Ми можемо загасити вогонь. Будь то тліюче вугілля або полум’я, ми його ліквідуємо. Але ми не закриваємо нашу країну, – резюмував він.

Раніше Факти ICTV писали, що взимку в Європі може відбутись друга хвиля пандемії коронавірусу, яка за часом збігатиметься з іншими сезонними захворюваннями.

Джерело: CNBC

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