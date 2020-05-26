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У Римі штрафуватимуть на €500 за викинуті на вулиці маски та рукавички

У Римі будуть штрафувати тих, хто кидає маски і рукавички на вулицях, штрафи – від €25 до €500.

Про це йдеться у розпорядженні мера Риму Вірджинії Раджі.

– Одноразові засоби індивідуального захисту забороняється залишати на тротуарах, вулицях, площах, у парках і на набережних Тібру, а також пляжах в Остії, – йдеться у повідомленні.

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Крім того, у Римі все ще триває карантин, і з’являтися без захисних засобів на вулиці не можна. Також маски і рукавички не рекомендують кидати в урни, які не призначені для цього.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Італія дозволяє в’їзд туристам з 3 червня.

Джерело: RomaToday

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