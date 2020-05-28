Гонконг більше не має статусу автономії у складі Китаю через заплановане Пекіном ухвалення законопроекту щодо національної безпеки.

Про це повідомив держсекретар США Майк Помпео.

– Попри сподівання США, що вільний та процвітаючий Гонконг може слугувати моделлю Китаю, тепер зрозуміло, що Пекін моделює його під себе, – сказав Помпео.

Через це Вашингтон може позбавити особливий адміністративний район КНР спеціального статусу, що надає йому пільги у сфері фінансів та торгівлі.

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Ця зміна статусу може стати серйозним ударом для торговельних відносин Гонконгу із США та можливості його мешканців отримувати американські візи.

Окрім того, ухвалення зазначеного законопроекту Пекіном може завдати шкоди адміністративному району як ключовому азійському фінансовому центру, яким послуговується Пекін під час своїх фінансових та комерційних операцій з іншими країнами.

Також держсекретар США наголосив, що жодна розумна людина не може сьогодні стверджувати, що Гонконг підтримує високий рівень автономії від Китаю, враховуючи факти на місцях.

Закон про національну безпеку Гонконгу має затвердити вищий законодавчий орган Китаю – Всекитайські збори народних представників (ВЗНП) в обхід місцевого законодавчого органу Гонконгу.

Після ухвалення цього закону у Пекіна розширяться можливості для втручання у справи колишньої британської колонії, зокрема він дозволить придушувати протести в автономній від Китаю території.

Нагадаємо, що у Гонконзі 24 травня тисячі громадян вийшли на акцію протесту проти нового законопроекту Китаю, який регламентує, що на території автономного регіону почнуть діяти національні закони.

Джерело: DW